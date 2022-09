Lieven Scheire komt met voorstelling over Artificiële Intelligentie naar GC Warande

Liedekerke Creatieve zielen gezocht voor LikART 2023: kleurrijke oproep moet kriebels aanwakke­ren

De Liedekerkse Kunstenpromenade ‘LikART’ zal ook in 2023 plaatsvinden. Dit na een eerste editie in 2017 en een tweede ‘corona-light’ editie in 2021. Tijdens de tweedaagse LikART kan je via een uitgestippeld parcours een verzameling kunstwerken bewonderen. Dit jaar zal de editie doorgaan op zaterdag 6 en zondag 7 mei, maar de organisatie is hiervoor nog op zoek naar creatieve zielen. “Alles en iedereen is welkom”, klinkt het.

19 september