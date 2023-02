Liederkerkse inwoners kunnen muurschildering ter herdenking van supervrijwilliger Jacky Delcour kiezen

Delcour overleed in januari 2021. Hij sukkelde al een hele tijd met zijn gezondheid. Het overlijden beroerde de inwoners van Liedekerke, want jong en oud kende de man. Was het niet als man van onthaalmoeder Linda, dan wel als manusje-van-alles of kermisleider tijdens de braderie, parkconcerten, De Plesj Rockt, de jaarmarkt of Kermis Deppestroat.

Ook voor de internetkrant Editiepajot was hij overal met zijn fototoestel rond de nek te zien om de activiteiten, verenigingen of andere Liedekerkse hoogtepunten in beeld te brengen. Nog geen twee weken na zijn overlijden werd tijdens de gemeenteraad al gevraagd om Delcour op gepaste wijze te herdenken, al dan niet door hem tot ereburger te maken. Het traditionele vuurwerk dat Kermis Deppestroat afsluit, werd in 2021 al naar hem genoemd. Daar komt dus nu nog een extraatje bij.

Centrum

De bedoeling is om Jacky Delcour te vereeuwigen met een muurtekening in het centrum van Liedekerke. Die komt op de gevel aan de Paardeputstraat, het zijstraatje van de Opperstraat, naast Apotheek De Vulder aan de parking achter de kerk. Niet alleen Delcour wordt geëerd, maar ook Kermis Deppestroat in het algemeen. “Dat toch wel erfgoed genoemd mag worden”, klinkt het bij het bestuur. “Kermis Deppestroat is voor vele Liedekerkenaren hét evenement van het jaar, waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Daarom kozen we ‘de Kermis’ als thema om in de ontwerpen te verwerken. Ook Jacky Delcour, een Liedekerkenaar die heel wat voor de kermis en onze gemeente betekende, krijgt op subtiele wijze (zoals de familie dat wenst) een plekje in de ontwerpen.”

Volledig scherm Het ontwerp Feest, de tweede optie. © Gemeente Liedekerke

De muurtekening wordt een onderdeel van LikART, de kunstenpromenade die plaatsvindt op 6 en 7 mei. Mensen maken tijdens een wandeling door Liedekerke kennis met meer dan honderd tijdelijke expo’s, workshops en straatanimaties. Enkele locaties zullen dit jaar in een permanent creatief jasje worden gestoken, met een uniek ‘street art project’ als hoogtepunt. Inwoners kunnen meebepalen welk graffitikunstwerk te zien zal zijn op de gevel.

Ontwerpen

Bij het eerste ontwerp ‘Flits’ staat een kind met een suikerspin op de kermis centraal. Terug te vinden in de achtergrond: het silhouet van een fotograferende Jacky, de legendarische arm van de ‘High Energy’, de befaamde ‘Popcorn Party’ en de kerktoren. Daartegenover staat de eerder illustratieve striptekening ‘Feest’, dat lijkt op een sfeerbeeld genomen tijdens de kermis. In de tekeningen zijn tal van verwijzingen naar de gemeente verstopt, zoals een trommelende jongen, de Popcorn Party, de bomen van het park, de pree in de broekzak, maar ook Jacky is centraal te vinden met camera in de hand.

De ontwerpen werden gemaakt in samenwerking met het kunstenaarscollectief Treepack. Je kan hier stemmen. Wie liever op papier stemt, kan tot en met woensdag 1 maart terecht in het Vrijetijdshuis. Het winnende ontwerp zal in april worden uitgewerkt.

Volledig scherm Jacky Delcour overleed in 2021. © Mozkito

