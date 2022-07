Liedekerkse zomerschool opnieuw van start: “Dit jaar speciale aandacht voor Oekraïense kindjes”

Liedekerke Waar wil jij een nieuwe boom in Liedekerke? Map a Tree geeft inwoners de kans makkelijk suggesties te doen

Inwoners van Liedekerke kunnen de komende weken via het platform van Adviesbureau Ecovator aanduiden waar ze graag een nieuwe boom of struik zien komen. Het bestuur van Liedekerke is met Ecovator in zee gegaan voor het project waarbij ook alle bestaande bomen in kaart werden gebracht. Na Gent en Antwerpen is Liedekerke de eerste ‘kleine’ gemeente die mee in het project stapt.

18 juli