Liedekerke kan blijven investeren dankzij besparingen en onverwachte extra inkomsten

“We worden uiteraard ook met uitdagingen geconfronteerd”, klinkt het. “Personeelskosten stijgen door al doorgevoerde of nog geplande indexaties. De energiekosten zijn sterk verhoogd en de grootste kosten vallen dan nog te vinden bij duurder uitgevallen werken. Tot slot is de dotatie aan de politiezone TARL verhoogd met acht procent in plaats van de gebudgetteerde drie procent. Ook de bijdrage voor de brandweerzone Vlaams-Brabant West is verhoogd.” Het antwoord wordt op verschillende vlakken uitgespeeld. Er werd kritisch gekeken naar voorziene uitgaven, de werkingsbudgetten van de diensten zijn geplafonneerd en openstaande vacatures zijn waar mogelijk ingetrokken. “We bezuinigen ook op energie door de temperatuur binnen niet hoger dan 19 graden te zetten en we besparen op openbare verlichting”, weet Poppe. En dan waren er ook meevallers. “Zo zijn de voorziene inkomsten uit de aanvullende personenbelasting significant hoger dan initiaal geraamd”, gaat het verder. “En we blijven ook intekenen op subsidieprojecten om te kunnen blijven investeren. Denk maar aan Zorgzame Buurten, Miriam voor alleenstande moeders en het Kopenhagenplan.”

Hierdoor kan de gemeente blijven investeren. “Zowel in onderwijs als in sociaal beleid”, vertelt de schepen. “Bij eigen patrimonium richten we ons op duurzaamheid op lange termijn. Het verledden van de verlichting en het isoleren en renoveren van infrastructuur. Dat zal het geval zijn het mortuarium. Er is nog voor 9 miljoen euro aan investeringen voorzien voor de rest van deze legislatuur. In 2023 zal er bovendien voor het eerst sinds lang geen nieuwe lening worden opgenomen. Er was één voorzien van 1,25 miljoen euro, maar die wordt niet geactiveerd. Op die manier zetten we een nieuwe stap in het onder controle brengen van de schuldenlast en belasten we ons ook niet extra met te betalen intresten. Door het voorzichtig financieel beleid van de voorbije jaren ook dit jaar door te trekken, hebben we de oefening kunnen klaren. Meer zelfs, we kunnen dus nog steeds gericht investeren en bouwen onze schuld af door geplande investeringen met de voorziene budgetten uit te voeren zonder hiervoor een nieuwe lening aan te gaan of de belastingen te verhogen. Op die manier zorgen we ervoor dat de financiële situatie van Liedekerke stap voor stap verbetert, zelfs in deze zeer uitdagende tijden.”