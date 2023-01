Liedekerke is een heel jaar lang Bijenvriendelijkste Gemeente van Vlaanderen

Liedekerke won in de categorie van gemeenten met minder dan 40.000 inwoners. “De gemeente brengt haar bijen en bijenvriendelijke planten in kaart en onderneemt acties om meer wilde bijen aan te trekken”, klinkt het. “Een mooi voorbeeld van een degelijk bijenplan. Om de prijs van Bijenvriendelijkste Gemeente in de wacht te slepen, moeten kandidaten voldoende inspanningen leveren om meer natuur en habitats voor bijen te creëren. Dat kan onder meer door bijeninstallaties zoals insectenhotels, een bijenkast, of een zandhoop voor zandbijen. Ook communicatie met de burger is een belangrijk criterium. Maar cruciaal is ontharding: het vervangen van tegels door bijenvriendelijke planten. Ontharding was de afgelopen twee jaar dan ook het thema van de wedstrijd.”