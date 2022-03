Liedekerke bereidt zich voor op vluchtelingenstroom: “250 Oekraïners volgens ‘worstcasescenario’”

LiedekerkeDe gemeente Liedekerke vangt vanaf volgende week twaalf Oekraïense vluchtelingen op. Die verblijven gedeeltelijk bij opvanggezinnen en gedeeltelijk in opvanglocaties van de gemeente zelf. Voorlopig is het nog onduidelijk hoeveel personen de gemeente nog moet opvangen. “In de wandelgangen valt het getal 250 al”, klinkt het. “Maar dat is is niet officieel. In ieder geval bekijken we om een personeelslid halftijds aan te stellen voor deze problematiek.” Volgende week komen ook alle schooldirecties bij elkaar.

Vanaf maandag worden in de gemeente Liedekerke twaalf Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vijf onder hen zijn intussen al aanwezig. Dat blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Kris Asselman (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad. Hij vroeg zich af in hoeverre de gemeente klaar is om de “humanitaire tsunami” die op ons afkomt het hoofd te bieden. “Momenteel worden in Liedekerke al zeven mensen opgevangen bij gastgezinnen”, antwoordde schepen Rita Triest (CD&V). “Vanaf maandag worden dit er twaalf. De vijf overige kunnen terecht in vijf van onze onze gemeentelijke serviceflats. Het woonzorgcentrum Sint-Rafaël heeft intussen ook al vijf kamers aangeboden voor de opvang van Oekraïners.”

Quote Wij ontvangen van de overheid voor drie maanden 1.000 euro per bed en bijkomend 400 euro per opgevangen persoon. Dat is alleen voor zij die in gemeente­lij­ke opvangini­ti­a­tie­ven worden opgevangen en dus niet bij gastgezin­nen. Hoeveel de gastgezin­nen zouden ontvangen is nog niet geweten Schepen Rita Triest (CD&V)

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen Liedekerke zal moeten opvangen is nog onduidelijk. “Maar er wordt in de wandelgangen wel gesproken over quota”, weet Triest. “Zo vernam ik dat Affligem er 250 zou moeten opvangen en dat aantal zal dan waarschijnlijk gelijkaardig aan ons zijn. Dat is allemaal officieuze informatie. Alleszins gaan we sowieso als gemeente op zoek naar een collectieve opvanglocatie en daar zijn al enkele pistes voor. We hebben een werkgroep samengesteld en die komt regelmatig samen. Drie tolken hebben zich ook al vrijwillig aangeboden en we beschikken ook over een onthaalmap voor vluchtelingen en een draaiboek voor mensen die Oekraïners willen opvangen.”

Personeelslid

Het financiële aspect wordt momenteel ook nog bekeken. “Voorlopig is het nog onduidelijk of deze mensen behandeld gaan worden via een (aangepast) LOI-statuut of via een leefloon”, verduidelijkt Triest. “Wij ontvangen van de overheid voor drie maanden 1.000 euro per bed en bijkomend 400 euro per opgevangen persoon. Dat is alleen voor zij die in gemeentelijke opvanginitiatieven worden opgevangen en dus niet bij gastgezinnen. Hoeveel de gastgezinnen zouden ontvangen is nog niet geweten. We denken eraan om met dat geld iemand halftijds te betalen die zich met de problematiek kan bezighouden.” Haar partijgenoot Roel Guldemont opperde om evenwel voor een voltijdse werkkracht te gaan. “Het personeel is vermoeid na twee jaar coronacrisis en de crisis in Oekraïne gaat nu ook heel wat van de mensen vergen”, zegt hij. “Intussen worden we ook geconfronteerd met een energiecrisis waardoor mogelijk heel wat mensen zullen aankloppen met financiële problemen.”

Onderwijs

Tot slot werd ook de onderwijsproblematiek aangesneden. “Volgende week zitten we met alle directies van het Liedekerkse grondgebied, van kleuterschool tot secundair, samen”, stelt Onderwijsschepen Rani Arijs (CD&V). “Dit om ook het luik onderwijs degelijk te kunnen coördineren en volgende week al een allereerste keer te luisteren met welke vragen de directies zelf zitten. Van het departement Onderwijs werd intussen al vernomen dat er extra middelen vrijgemaakt zullen worden, onder meer zodat scholen andere profielen kunnen aanwerven.” N-VA-raadslid Riet Stockmans, zelf ook leerkracht in Liedekerke, maakte de raad duidelijk dat het lerarentekort op dit moment enorm is en dus nog problematischer zal worden door de komst van vele nieuwe kinderen. Zo schat Kris Asselman dat, indien Liedekerke 250 vluchtelingen zou moeten opvangen, de helft of meer daarvan kinderen zullen zijn. “Wie weet bevinden zich onder de vluchtelingen ook leerkrachten die kunnen inspringen”, sloot Triest het onderwerp af.