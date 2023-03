Lidl-project in stationsomgeving speelt vergunning opnieuw kwijt: “Enkel Raad van State kan nu nog oordelen”

Lees meer over de geschiedenis van het Lidl-project in ons dossier.

“Na het beroep van de vzw Natuurpunt Denderstreek heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de tweede keer de vergunning voor het bouwen van een Lidl en 32 appartementen vernietigd”, laat Natuurpunt Affligem-Liedekerke weten. “We hopen dat dit waanzinnig en controversieel project met een verhardingsgraad van meer dan zestig procent in watergevoelig gebied nu definitief begraven zal worden. We roepen het gemeentebestuur van Liedekerke op om nu en in de toekomst bij elke beslissing in dit gebied rekening te houden met de waterhuishouding en het herstel van de ecologische waarde. De beslissingen over de groene inkompoort van Liedekerke mogen niet langer uitbesteed worden aan de ontwikkelaar die de voorbije jaren er alles aan gedaan heeft om het groen in het projectgebied te vernietigen.”

Volgens de Natuurpunt-afdeling is de beslissing bindend. “Maar beroep bij de Raad van State is wel nog mogelijk”, gaat het verder. “Ook de gemeente Liedekerke en de provincie Vlaams Brabant zouden in theorie de ontwikkelaar nog te hulp kunnen schieten door snel een rooilijnplan vast te stellen. Het blijft afwachten maar we hebben goede hoop op een goede afloop.”

Aanhoudende procedureslag

Het gaat om een zoveelste aflevering in de aanhoudende procedureslag tussen de verschillende projectontwikkelaars en onder meer de lokale Natuurpunt-afdeling. Concreet wil men men op een stuk groen langs de Affligemsestraat twee gebouwen neerpoten met plaats voor een Lidl-filiaal en 32 appartementen. Daartoe werd in januari 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd, nadat de plannen in september 2019 werden voorgesteld. Het was het schepencollege van Liedekerke dat een beslissing moest nemen nadat alle bevoegde overheden en instanties advies hadden gegeven bij de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Ook het college zelf moest daar een advies aan leveren. Uiteindelijk besliste het Liedekerkse college van burgemeester en schepenen op 18 juni 2020 om een vergunning te verlenen.

In juli beslisten Natuurpunt Affligem-Liedekerke en het Vlaams departement Omgeving om beroep in te dienen. Dat beroep wordt in december onontvankelijk verklaard na een hoorzitting die in september plaatsvond. Opnieuw wordt een beroepsprocedure aangespannen, deze keer bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het laat de aannemer duidelijk koud, want begin maart start hij met het rooien van alle bomen op het perceel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde uiteindelijk toch de vergunning, waardoor opnieuw de provincie zich moest buigen over het al dan niet verlenen van een vergunning. Die vergunning wordt in februari 2020 opnieuw verleend, waarop Natuurpunt Denderstreek in beroep gaat, opnieuw bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daar werd de vergunning nu dus opnieuw vernietigd. De aanvrager rest nu alleen nog een beroep bij de Raad van State, een zeer kostelijke procedure.

TIJDLIJN September 2019: plannen voor bouw van Lidl en appartementen raken bekend September 2019: plannen en mobiliteitsstudie worden toegelicht aan gemeenteraad Januari 2020: aanvraag voor omgevingsvergunning wordt ingediend Maart 2020: openbaar onderzoek wordt afgesloten Maart 2020: college van burgemeester en schepenen geeft net als GECORO gunstig advies. Provinciale Omgevingsvergunningscommissie verzamelt alle adviezen om vervolgens éénduidig advies aan college te bezorgen. College zal beslissing moeten nemen April 2020: anvrager dient verzoek tot wijziging van het project in, maar aan de essentie van de aanvraag wordt niet geraakt waardoor een nieuw openbaar onderzoek niet nodig is Mei 2020: Team Vlaamse Bouwmeester start een analyse op vraag van Natuurpunt Affligem-Liedekerke, maar kan enkel tussenbeide komen op vraag van een overheid Juni 2020: college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan projectontwikkelaar Juli 2020: Vlaams departement Omgeving en Natuurpunt Affligem-Liedekerke dienen beroep in bij de provincie September 2020: hoorzitting bij de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) December 2020: beroepen werden door provincie onontvankelijk verklaard. Projectontwikkelaar lijkt van start te kunnen gaan December 2020 : beroepsprocedure bij Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt ingediend tegen de provinciale vergunning Maart 2021: aannemer rooit alle bomen op het perceel. Natuurpunt Affligem-Liedekerke vordert een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, een mogelijke juridische procedure wanneer een zaak bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen lopende is Maart 2021: aannemer krijgt groen licht om werken verder te zetten Loop van 2021: Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt vergunning waardoor provincie zich opnieuw moet buigen over vergunning Februari 2022: provincie geeft opnieuw een vergunning voor het project Maart 2022: Natuurpunt Denderstreek gaat in beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen Maart 2023: Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt opnieuw de vergunning

Volledig scherm Een beeld van net na het rooien van alle bomen op het perceel. © Tom Vierendeels

