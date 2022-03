Kapelletjes van ommegang van Ter Muylen worden vervangen: “Project kost ons tienduizenden euro’s”

LiedekerkeBeroemd bij jong en oud: de kapelletjes van de ommegang van Onze-Lieve-Vrouw Van Ter Muylen. Maar zowel elf kleine als de twee grote kapellen verkeren in slechte staat. De kleintjes zijn verweerd, ook door de drassige ondergrond, terwijl de twee grote al meermaals slachtoffer werden van vandalisme. Voor de de vzw Mariavrienden, dat de kapellen beheert, is het hoog tijd voor een renovatie. “Er komen nieuwe kleine kapelletjes en de twee grote gaan we restaureren”, klink het. “Maar dat veel geld. De kosten worden momenteel op zo’n 35.000 euro geraamd. We zijn daarom op zoek naar gulle schenkers, maar ook naar meters en peters.”

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw Ter Muilen is samen met de ommegang aan de overzijde niet onbekend in de streek. De locatie won de afgelopen jaren zelfs aan populariteit. Soms met tientallen tegelijk zakte jong en oud af naar de ommegang voor het populaire spel Pokémon Go. “Maar die jongens, meisjes, mannen en vrouwen deden hier niets verkeerd”, vertellen voorzitter Hugo Asselman en secretaris Hedwig De Bruyn ons. “Het was zelfs goed voor wat sociale controle hier. En in de kapel zelf zien we tijdens examenperiodes het aantal aangestoken kaarsjes stijgen. Ook tijdens de afgelopen coronajaren zagen we een toename bij de kaarsjes in de kapel.” Maar de ommegang trekt ook andere personen aan, die onttrokken aan het zich onder meer de graffiti aanbrengen op de kapellen.

Het is dus hoog tijd voor vernieuwing. “De grote kapel en het kapelletje dat deel uitmaakt van de ommegang op het ene perceel laten we volledig ongemoeid”, gaat het verder. “Maar de elf kapelletjes en de twee grote kapellen langs de ommegang aan de overkant van de straat gaan we wel aanpakken. Door het weer en de drassige grond zijn de kleine kapelletjes, waar telkens met een bas-reliëf een mysterie van de rozenkrans afgebeeld wordt, hun beste jaren voorbij. De voegen komen los en ze zien er niet meer uit. In 2004, bij de vijftigste verjaardag van de vzw, werden de kapelletjes een laatste keer gerenoveerd.”

De kapelletjes zijn zwaar aangetast door het gure weer en de drassige ondergrond. De bas-reliëfs in de nissen worden wel gerecupereerd.

Crowdfunding

De vzw ging al te rade bij een aannemer. “Bedoeling is om elf nieuwe kleine kapelletjes te plaatsen”, vervolgen Asselman en De Bruyn. “Ze zullen in een mal gegoten worden met gladbeton. Concreet zullen ze uit drie delen bestaan: een betonnen plaat op de grond, een bloembak en daarboven een nis. In de nissen zullen we de bestaande bas-reliëfs een plek geven en die worden dus wel behouden. Daarnaast gaan we de twee grote kapellen, ‘de doodstrijd in de hof van olijven’ en ‘de verrijzenis’, restaureren en in een nieuw jasje steken. Dat kost handenvol geld. Momenteel wordt alles geraamd op 35.000 euro, btw inclusief.”

En dus wordt er op zoek gegaan naar geld. “We hebben een Facebookpagina opgericht en ook op onze website is meer terug te vinden”, luidt het. “Concreet kunnen mensen een vrije gift storten op ons rekeningnummer. Dat kan op BE33 7310 4848 7746 met ‘Renovatie Den Ommegang’ als mededeling. Maar daarnaast kan je ook een peter- of meterschap van een kapel opnemen. Dan kost het je 3.500 euro en wordt jouw naam op de kapel vermeld. We willen met onze actie ook meer verbondenheid creëren tussen de bevolking en de kapelletjes.”

De vzw hoopt tegen 15 augustus klaar te zijn met de renovatie. “Dan hebben we onze traditionele openluchtmis waar honderden mensen naartoe komen”, gaat het verder. “De ommegang wordt dan nooit gedaan, maar die zullen we dit jaar dan wel doen om de vernieuwde kapellen voor te stellen. Dat was in 2004 ook het geval.”

Een deel van de ommegang.

Geschiedenis

De geschiedenis van de site gaat terug tot 1252. Leden van de familie van de graven van Liedekerke beloofden een kapel te bouwen indien ze gespaard bleven tijdens een kruistocht. En zo geschiedde. Zo’n 200 jaar later werd ook een klooster voor paters Karmelieten op de locatie gebouwd, nog een gevolg van de eerdere belofte. Maar in de tweede helft van de zestiende eeuw ging het klooster verloren tijdens de beeldenstorm en de godsdienstoorlogen. Een restant van het klooster is overigens nog terug te vinden in de nabijheid van de grote kapel. Een tweede klooster, gebouwd eind zeventiende eeuw, was eind achttiende eeuw hetzelfde lot beschoren. De kapellen zelf werden verschillende keren gebouwd, heropgebouwd of uitgebreid. De ommegang zelf bestaat al sinds de veertiende eeuw en werd heringericht in de jaren vijftig vorige eeuw. Afstammelingen van de Graven de Liedekerke, hebben ook verschillende keren financiële tussenkomsten gedaan. Ook denkt de vzw Mariavrienden steun te ontvangen van de stichting van de familie. “Maar we willen het grootste deel zelf bekostigen zodat we niet opnieuw bij de familie hoeven te bedelen achter geld”, besluiten de bestuursleden van de vzw.