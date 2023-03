Jongeman perst nog jonger slachtoffer af aan station: “Waarom toch?”

Twee gewonden nadat voertuig uit bocht gaat en in gracht terecht­komt

In de Geraardsbergsesteenweg in Nederhasselt bij Ninove zijn afgelopen nacht twee vrouwen gewond geraakt bij een ongeval. De wagen ging rechtdoor in een bocht en eindigde nadien in de gracht. De brandweer moest de inzittenden helpen bevrijden uit het voertuig.