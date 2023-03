Jongeman (19) perst nog jonger slachtoffer af aan station: werkstraf van 180 uur

Muzikanten brainstor­men over Ternats muziekbe­leid tijdens eerste Popraad

Aanstaande zaterdag zijn muzikanten, dj’s, producers en organisatoren uit Ternat welkom in het jeugdhuis om te brainstormen over het muziekbeleid in de gemeente. Onder de noemer Popraad zal er aan de hand van een eerder afgenomen enquête nagedacht worden over onder meer noden en wensen.