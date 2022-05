Johnny Van Droogenbroeck verlaat sp.a-Vooruit: “Ik voel me bekocht”

Van Droogenbroeck was sinds 2019 schepen van Sport, Recreatie, Jeugd, Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking. Zoals afgesproken werd Rani Arijs (CD&V-Plus) vanaf 1 januari dit jaar schepen en nam zij de bevoegdheden van Johnny over. “Maar dat zijn bevoegdheden waar ik omwille van corona ook niet veel voor heb kunnen doen. Toch heb ik twee speelpleintjes kunnen heropenen, net als het zwembad. Dirk stopt dus vanaf 1 juli als schepen en er werd afgesproken dat ik hem zou opvolgen. Dat stond allemaal niet op papier en de partij is nu teruggekomen op die beslissing. Ik voel mij bekocht en had uiteraard gehoopt om opnieuw schepen te kunnen worden. Burgemeester Steven Van Linthout heb ik donderdagavond na de gemeenteraad op de hoogte gebracht van mijn beslissing. Ik blijf als onafhankelijke zetelen in de coalitie om de meerderheid niet in gevaar te brengen. Achter de standpunten van de meerderheid blijf ik staan en ik zal dus ook meestemmen. Het is ook mijn ambitie om bij de volgende verkiezingen opnieuw op te komen, maar op welke manier moet ik nog bekijken. Een terugkeer naar de lokale Vooruit-fractie zit er niet aan te komen. Ik blijf wel lid van de partij. Met nationaal heb ik geen problemen, wel met de plaatselijke afdeling. Allemaal jammer, zeker omdat ik al sinds de jaren tachtig actief ben binnen de partij.”

“Geen belofte gemaakt”

Voorzitter Jan Velleman nuanceert de woorden van Van Droogenbroeck. “Er is nooit een belofte aan hem gemaakt”, klinkt het. “Kort na de start van de nieuwe legislatuur gaf Dirk aan te willen stoppen vanaf de zomer van 2022 en verschillende mensen lieten zich ontvallen dat Johnny kon of ging overnemen. Maar we hebben toen duidelijk gemaakt dat er nog niets beslist was en dat het aan het dagelijks bestuur is om een opvolger te kiezen. We hebben met Johnny veel gesproken en nu de datum van 1 juli dichterbij kwam, hebben we hem duidelijk gemaakt dat hij niet de opvolger van Dirk zal worden. We hebben daarover maandenlang gedelibereerd en als we alles evolueren moeten we besluiten dat Johnny niet onmiddellijk een uithangbord is met 2024 in het vooruitzicht. Corona kan geen excuus zijn, want het beleid bleef doorgaan. Desondanks sprongen zijn daden te weinig uit de verf. Sport lag misschien stil, maar onderwijs bleef wel gewoon doorlopen. We hebben geen probleem met Johnny en hadden hem graag aan boord gehouden als gemeenteraadslid, maar hij heeft nu zelf voor een minder elegante uitgang gekozen. Spijtig dat hij zo reageert, al kan ik nog gerust met hem een pint gaan drinken. We appreciëren hem voor alles wat hij voor onze partij heeft gedaan, maar je begrijpt dat we hem nu ook geen figuurlijk boeket bloemen gaan geven, al willen we ook niet met bloempotten gooien.”