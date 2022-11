Inbrekers actief in Liedekerke en buurgemeenten, burgerwacht gaat opnieuw patrouilleren

Liedekerke/Ternat/Affligem/RoosdaalHet heeft er nu alle schijn van dat er opnieuw een inbrekersbende is neergestreken in Liedekerke. Sinds eind vorige maand wordt op sociale media melding gemaakt van verschillende inbraken, veelal in één van de wijken langs de Gravenbosstraat. Ook in aangrenzende deelgemeenten van buurgemeenten worden inbraken of pogingen vastgesteld. Burgerwacht The Nightwatch laat weten dat het zoals vier jaar geleden opnieuw zal patrouilleren.

Of dit het eerste feit was is niet duidelijk, maar het had in ieder geval de opvallendste gevolgen: de inbraak van 19 oktober in de Kerselarenlaan. Twee verdachten werden toen rond 20 uur op heterdaad betrapt en sloegen op de vlucht. Ondanks een zoektocht met bijstand van een helikopter en een speurhond konden beide verdachten ontkomen. Op 22 oktober werd er opnieuw melding gemaakt van inbraken, deze keer in de Begonialaan in Liedekerke. Ook in Borchtlombeek (Roosdaal) werd er die dag een poging ondernomen. Op 1 november werden ‘s avonds opnieuw tal van inbraken gepleegd in Liedekerke. Dat was al zeker het geval tussen 16.30 en 20.30 uur in de Tulpenlaan, tussen 19.30 uur en 20 uur in de Beukenlaan en tussen 19 en 21 uur in de Bombardonstraat. Ook in Teralfene (Affligem) zou er zijn ingebroken. Enkele dagen terug circuleerde op sociale media ook al een waarschuwing voor verdachte personen en wagens in Sint-Katherina-Lombeek (Ternat).

Als de politie terugkijkt tot 26 oktober vallen er in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke veertien inbraken te noteren. Liedekerke steekt er met zes feiten bovenuit. Die werden gepleegd in de Pamelsestraat, Beukenlaan, Tulpenlaan, Bombardonstraat, Loddershoekstraat en Populierenlaan. Daarna vinden we Affligem met inbraken in de Oudebaan, Kleinendries, Okaaistraat en in De Mattein. Ternat volgt met drie feiten in de Bosstraat, Kapelleveld en Fossebaan. Tot slot werd er in Roosdaal een loods vol werkmateriaal leeggeroofd in de Kleemstraat .

Burgerpatrouilles

De politiezone TARL laat weten dat er extra patrouilles voorzien zijn. “Maar de allerbelangrijkste troef voor ons zijn inwoners die 101 bellen bij verdachte handelingen, personen of voertuigen”, zegt woordvoerder Steven De Ridder. “Daarnaast doen we ook graag een warme oproep aan burgers om zich aan te sluiten bij de BIN’s van Affligem en Liedekerke.

Intussen laat het burgerinitiatief The Nightwatch weten opnieuw te willen patrouilleren. Met veertig personen werd in het najaar van 2018 ook al beurtelings door een veertigtal burgers gepatrouilleerd in Liedekerke naar aanleiding van een inbrakenplaag. Het enige ‘wapen’ dat ze bij zich hadden: een zaklamp. “Zien we iets verdacht? Dan bellen we onmiddellijk de politie. Zelf ondernemen we niets. We houden alleen mee een oogje in het zeil”, klonk het toen. Op Facebook worden mensen die deel willen uitmaken van The Nightwatch gevraagd om contact op te nemen. De politie keurde het initiatief vier jaar geleden al af.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Aan boord van een burgerpatrouille in Liedekerke in 2018. © Mozkito

Ongerustheid

Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) loopt niet warm voor The Nightwatch. “Die mensen bedoelen dat allemaal heel goed en het is heel nobel, maar ik stel er mij toch veel vragen bij”, zegt hij. “Enerzijds hoop ik dat ze effectief onmiddellijk de politie bellen en zelf niks ondernemen bij verdachte zaken. Maar anderzijds, als er in uw buurt een wagen met twee inzittenden traag rondrijdt, ga je die dan niet als verdacht bestempelen? Zo zou het kunnen dat ze misschien zelf nog meer ongerustheid gaan veroorzaken. De beste mensen die verdachte zaken kunnen zien zijn de inwoners in hun eigen straat. Zij weten het beste welke auto of welke persoon daar hoort of verdacht is. Vier straten verder kan je dat niet meer zeggen. Zo’n burgerwachten zijn dus zaken waar je allemaal moet mee opletten en je kan je de vraag stellen waar de grens ligt.”

Buurtinformatienetwerken

Van Linthout spoort mensen dan weer wel aan om lid te worden van de Buurtinformatienetwerken. “Hoe meer ogen deel uitmaken van zo’n BIN, hoe beter”, zegt hij. “En dat iedereen de verdachte zaken in zijn eigen buurt onmiddellijk meldt aan de politie haalt volgens mij honderd keer meer uit. Voorts kan ik mensen alleen maar aanraden ramen en deuren goed gesloten te houden bij het verlaten van het huis – ook op verdiepingen. Maak het inbrekers ook niet te makkelijk door bijvoorbeeld ladders te laten rondslingeren. Laat ook best een licht branden of laat een radio spelen om de indruk te wekken dat er iemand thuis is. Tot slot nog belangrijk: volgens de vaststellingen van de politie gebeurden zowat alle recente inbraken tijdens de vooravond.”

