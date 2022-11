Inbrekers actief in Liedekerke, burgerwacht gaat opnieuw patrouilleren

Of dit het eerste feit was is niet duidelijk, maar het had in ieder geval de opvallendste gevolgen: de inbraak van 19 oktober in de Kerselarenlaan. Twee verdachten werden toen rond 20 uur op heterdaad betrapt en sloegen op de vlucht. Ondanks een zoektocht met bijstand van een helikopter en een speurhond konden beide verdachten ontkomen. Op 22 oktober werd er opnieuw melding gemaakt van inbraken, deze keer in de Begonialaan in Liedekerke. Ook in Borchtlombeek (Roosdaal) werd er die dag een poging ondernomen. Op 1 november werden ‘s avonds opnieuw tal van inbraken gepleegd in Liedekerke. Dat was al zeker het geval tussen 16.30 en 20.30 uur in de Tulpenlaan, tussen 19.30 uur en 20 uur in de Beukenlaan en tussen 19 en 21 uur in de Bombardonstraat. Ook in Teralfene (Affligem) zou er zijn ingebroken. Enkele dagen terug circuleerde op sociale media ook al een waarschuwing voor verdachte personen en wagens in Sint-Katherina-Lombeek (Ternat).