Hevige brand treft Fauna Lima in het centrum van Liedekerke, evacuatie van dieren niet nodig

LiedekerkeIn de Fauna Lima in het centrum van Liedekerke is donderdag een hevige brand uitgebroken. Het vuur woedde op de eerste en tweede verdieping van het gebouw dat uitgeeft op de Stationsstraat. Er vielen geen gewonden en ook alle aanwezige dieren bleven ongedeerd.

De hulpdiensten ontvingen donderdag rond 11.30 uur een oproep voor een brand in de speciaalzaak voor dier en tuin. Volgens onze informatie zou het vuur ontstaan zijn in een kantoor aan de Stationsstraat. Dat deel van het gebouw is een voormalige dancing. “Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand op de eerste verdieping”, vertelt luitenant Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Nadien sloegen de vlammen door naar de zolderverdieping. Een tiental klanten en personeelsleden dat zich in de winkel bevond, kon zich tijdig uit de voeten maken waardoor er gelukkig geen gewonden vielen. In het gebouw bevonden zich ook verschillende kleine huisdieren zoals vogels en hamsters, maar metingen hebben uitgewezen dat een evacuatie van de dieren niet nodig was. Er is in die vertrekken ook voldoende ventilatie aanwezig.”

Geen overslag

Pas rond 12.30 uur was het vuur volledig onder controle. “Dat wil zeggen dat er op dat moment geen kans tot uitbreiding van het vuur meer was”, gaat het verder. “Een overslag naar de aanpalende appartementen hebben we kunnen vermijden. Daar is wel sprake van rookschade, maar hoe groot die schade is, zal nog moeten worden nagegaan.” Verschillende handelszaken sloten omwille van de brand de deuren. De Opperstraat, Stationsstraat en Poortstraat werden door werklieden van de gemeente afgesloten met hekken. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over een oorzaak. De zaakvoerder van de gekende handelszaak was nog te zwaar aangeslagen om te reageren.

Versterking

Omdat de ene kant van de winkel uitgeeft op de Poortstraat en de andere kant op de Stationsstraat was het geen evidente brand om te blussen. “Onder meer daarom en omdat de winkel in het centrum van de gemeente is gelegen werd onmiddellijk opgeschaald”, vertelt Jeanfils. “De gemeentelijke fase van het rampenplan werd niet afgekondigd, maar er kwam wel heel wat versterking van verschillende posten uit onze zone en uit Oost-Vlaanderen. Ook kwamen er verschillende officieren ter plaatse. Zo kon het vuur langs de voor- en achterkant worden bestreden. De Civiele Bescherming werd bij het begin van de interventie eveneens opgeroepen. Zij komen met een drone ter plaatse om ons een beter overzicht van de site vanuit de lucht te geven.” Ook burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) kwam ter plaatse om de situatie op te volgen.

