Herbosch-Kiere schenkt 5.000 euro aan De Valier

Dat er deze keer voor De Valier werd gekozen komt door Peter van Boxstael, een werknemer van Herbosch-Kiere. Zijn zus werkt al enkele jaren bij de Liedekerkse entiteit als activiteitenbegeleider. “Wij zijn in de wolken met de 5.000 euro die we van Herbosch-Kiere hebben gekregen”, zegt Kathleen Straetmans, directeur van De Valier. “Het is een prachtig geschenk voor onze organisatie. Met het bedrag gaan we de bezoekersruimte aanpakken. Deze is fel verouderd en we willen de ruimte graag gezelliger maken en aankleden met nieuwe meubels zodat we onze doelstelling van warme thuis kunnen waarmaken. Helaas kunnen wij niet in de Ikea gaan shoppen. De meubels die wij aankopen moeten aan strikte voorwaarden voldoen voor de veiligheid van onze bewoners. Ze zijn een stuk duurder dan ‘gewone’ meubels. Deze bijdrage zorgt voor een onmiddellijke verbetering in de leefwereld van onze bewoners. Uit naam van al onze bewoners, hun familie en de medewerkers, een dikke dankjewel.”