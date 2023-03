Grote hoeveelheden ketamine en cash in beslag genomen

Vijfentwin­tig­ja­ri­ge kevertref­fen is na vier jaar terug: “Iedereen zit op hete kolen om te komen”

Het kevertreffen in het Ninoofse stadscentrum is na vier jaar terug van weggeweest op zondag 12 maart tijdens het primaveraweekend. Het evenement bestaat intussen 25 jaar en is aan de 23ste editie toe. Dit jaar worden de ‘safaribusjes’ extra in de kijker gezet.