'Eerste rusthuis­fes­ti­val van het land' met Willy Sommers en Ingeborg zal twee dagen duren

Het allereerste rusthuisfestival in Vlaanderen zal op zaterdag 9 en op zondag 10 september plaatsvinden in woonzorgcentrum Wilgendries in Voorde. Onder meer Willy Sommers en Ingeborg zullen alvast van de partij zijn.