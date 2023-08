Baggerboot kantelt bij werken aan Zeeberg­brug, boot vrijdagoch­tend rechtge­trok­ken

Aan de Zeebergbrug in Aalst is donderdagnamiddag een baggerboot gekanteld bij de werken die daar al een lange tijd uitgevoerd worden. Hoe dit incident kon gebeuren is niet duidelijk, maar niemand raakte gewond en het incident veroorzaakte geen hinder.