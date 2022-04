Gemeente en OCMW gesloten op 18 april

Halle Indrukwek­ken­de zondags­toet trok onder een stralende lentezon door Halle

Onder een stralende lentezon is zondagnamiddag de Halse carnavalstoet uitgereden. Tienduizenden stonden langs het parcours om te genieten van de prachtige ‘chars’, zoals ze de praalwagens in Halle noemen. Aansluitend werd er ‘s avonds opnieuw op uitgetrokken voor de traditionele lichtstoet. Het einde van de lichtstoet betekende ook automatisch het begin van de tweede feestnacht in de binnenstad.

27 maart