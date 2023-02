Fietsdieven zoeken confrontatie met agent die hen betrapt: “Nog steeds arbeidsongeschikt”

Ninove Vreckom in Denderwin­de­ke slechtste leerling van de maand wat betreft snelheids­over­tre­din­gen

De lokale politie van Ninove heeft tijdens de maand januari opnieuw heel wat snelheidscontroles vastgesteld in de verschillende deelgemeenten. Vreckom in Denderwindeke was de slechtste leerling van de klas, daar respecteerde maar 61 procent de snelheidslimiet.

3 februari