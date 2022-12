Drie verdachten opgepakt aan station Liedekerke

Denderleeuw Agentschap Opgroeien over sluiting kinderop­vang De Bengeltjes: “Beslissing genomen omdat we ons ernstige zorgen maken over kwaliteit, veiligheid en gezondheid van kinderen in opvang”

Het Agentschap Opgroeien heeft beslist om kinderopvang De Bengeltjes in Denderleeuw te sluiten omdat het zich ernstig zorgen maakt over de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de kinderen in de crèche. De vergunning van de opvang werd ingetrokken. Uit de verslagen van de Zorginspectie blijkt onder andere dat er bij elke controle meer kinderen dan vergund en minder begeleiders dan vereist aanwezig waren in het kinderdagverblijf.

