Doe jij mee aan het huismussentelweekend?

De huismus is een kleine zangvogel die zich vaak laat zien in de tuin of op het terras. Je komt ze dus dikwijls tegen, maar het gaat niet zo goed met de populatie. Daarom wil Vogelbescherming Vlaanderen dit weekend het aantal broedparen in kaart brengen. Zo weten ze meteen hoe het gesteld is met de huismus, in Liedekerke en in andere gemeenten. De gemeente Liedekerke roept haar inwoners dan ook op om de organisatie daarbij te helpen.