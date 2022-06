De Valier en MPC Sint-Franciscus krijgen elk 12.000 euro van Allemaal Warm

Vorige maand ervaarde Hans Jünger met zijn team van 120 medewerkers een schitterende derde editie van Allemaal Warm Rockt. Maar liefst dertig groepen en artiesten verschenen op het podium op de binnenkoer van het gemeentehuis en in totaal zakten 3.500 bezoekers af naar het festivalterrein. De opbrengst werd samen gegooid bij de sponsoropbrengst die Jünger ontving voor zijn toch naar Compostella in 2020. In café Den Appel konden mensen hun naam achterlaten op een schelp in ruil voor een bedrag naar keuze. Vrienden van Hans hebben daarnaast de blog met verhalen over die tocht in een boek gegoten dat te koop wordt aangeboden in onder meer de Standaard Boekhandel. Ook hiervan kwam de opbrengst in de pot terecht. Alles samen ontvingen zowel De Valier als MPC Sint-Franciscus nu elk 12.000 euro. Jünger verklapte overigens dat er volgend jaar een nieuwe editie zal komen, al zal die vermoedelijk geen drie dagen duren en zal hij niet meer de trekker van het evenement zijn. Riet Stockmans neemt de fakkel met het voltallige team over.