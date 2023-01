Danny wordt nieuwe uitbater van horecazaak op Heuvelkoutersite: “Er zal veel gelachen worden”

Sportkaffee Bidon heet de zaak die vanaf 9 januari de deuren zal openen. “Vanaf maandag zal ik zeven op zeven geopend zijn”, zegt Danny. “Toch voor een periode van twee à drie maanden om zo uit te kunnen maken wat de vaste sluitingsdag wordt. Bij Bidon moet iedereen zich welkom voelen. Of je nu al dan niet actief of passief deelneemt aan sport. Voornaamste bedoeling is dat mensen in een gezellige zaak iets komen drinken. Sporten zullen uiteraard ook wel uitgezonden worden op de televisie. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd is mijn motto en dat wil ik doortrekken naar mijn zaak. Ik ben iemand die graag lacht. En een biercafé hoeft het ook niet te worden, maar ik zal elke maand wel een bier van de maand aanprijzen en uiteraard zal het bier Bidon ook te verkrijgen zijn.” En van Haudenhove heeft ook al toekomstplannen. “Enerzijds speel ik met het idee om een zomerbar te houden op het grote terras voor de zaak”, zegt hij. “Basic, aangekleed met paletten en planten. En anderzijds wil ik ook op de allerkleinsten mikken. Waarom zouden zij hun verjaardag hier niet kunnen vieren? Ze kunnen een uurtje of twee gaan zwemmen en nadien kunnen ze bij mij terecht voor een pannenkoek. En aan de overkant van de straat is een grote speelweide waar ze ook kunnen ravotten. Het is eens iets anders dan een klassieke binnenspeeltuin. Dat is voorlopig wel nog allemaal toekomstmuziek.”