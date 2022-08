Coverband Midlive in Spanje bestolen van instrumenten: “Onze geplande optredens kunnen gelukkig doorgaan”

LiedekerkeDe Liedekerkse coverband Midlive is in Spanje bestolen van haar instrumenten. Onder meer piano’s, elektrische gitaren, monitors werden uit de bestelwagen geroofd, samen met twee reiskoffers vol kledij. “Ons optreden zondagavond kon gelukkig wel doorgaan”, zegt Hans Jünger, manager van de band. “Tijdens de jaarmarkt van Liedekerke zal er wel geld ingezameld worden.”

In het Spaanse L’Hospitalet de l’Infant kennen ze de Liedekerkenaren van Midlive intussen al goed. “Enkele bandleden gaan daar al sinds hun kindertijd op vakantie”, legt Jünger uit. “Intussen leerden ze daar dus al heel wat mensen kennen, waaronder ook de burgemeester. Ooit hebben we zelfs een delegatie van daar mogen verwelkomen in Liedekerke. Door de verschillende contacten die werden gelegd kon er ooit worden opgetreden in El Buho en daar stonden we nu voor de vijfde keer. El Buho is zowat het meest gekende café van de streek waar tal van groepen live muziek brengen.”

Maar het optreden, dat op het terras in openlucht voor een vijfhonderd bezoekers plaatsvond, diende wel bijna geannuleerd te worden. “Bruno Bronselaer en Karel De Sutter waren woensdagochtend al vertrokken”, gaat Jünger verder. “Na zo’n twee dagen rijden arriveerden ze met de bestelwagen vol instrumenten aan het hotel. De laadruimte werd even geopend, maar er werd beslist om eerst het één en ander te gaan regelen vooraleer alles in de kelder ging worden opgeslagen. Maar toen Bruno en Karel na drie kwartier terugkwamen vonden ze de bestelwagen opengebroken terug. Twee piano’s, drie elektrische gitaren, een laptop en zeven speakers werden meegenomen. En ook zeer jammer: de reiskoffers van twee personen werden eveneens gestolen waardoor die twee hier zonder extra kledij zitten. We spreken hier over tien- à vijftienduizend euro. Het gaat om onvervangbare topinstrumenten van twintig jaar oud. Daarnaast hebben die instrumenten ook zeker en vast een emotionele waarde.”

Volledig scherm De leden van Midlive, in 2019 bij de overhandigen van een gesponsorde bus aan De Valier. Hans Jünger staat rechts. © Mozkito

Zwarte markt

Waarom de daders de bestelwagen van Midlive viseerden is onduidelijk. De belettering verwijst naar de eigenaar, een school in Denderleeuw. “Misschien is er iemand op een snelwegparking in Frankrijk al iets opgevallen en werd dit vervolgens doorgegeven?”, vraagt Jünger zich af. “Alleszins heeft de politie ons weinig hoop gegeven dat de instrumenten teruggevonden zullen worden. Er is blijkbaar een zwarte markt voor muziekinstrumenten. Via daar worden gestolen goederen zeel snel verkocht. We hebben al enkele websites opgezocht, maar voorlopig vonden we onze eigen instrumenten nog niet terug.”

Het optreden zondagavond in El Buho kon gelukkig nog doorgaan. “Luc De Bisschop vertrok vrijdag in België met een bestelwagen met reserve-instrumenten”, weet Jünger. “En ook ons optreden van woensdag op het Beach Summer Fest in Reus, niet ver van hier, komt niet in het gedrang. We spelen al twintig jaar met elkaar en trekken elkaar er hier zeker en vast door. In ieder geval ben ik van plan om tijdens de jaarmarkt in Liedekerke iets te organiseren. Een soort crowdfunding om de jongens hun instrumenten terug te betalen.”

Volledig scherm De leden van Midlive met manager Hans Jünger, tweede van rechts op de achterste rij, op archiefbeeld uit 2014. © Mozkito

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.