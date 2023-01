Broeder Amandus op 89-jarige leeftijd overleden

Broeder Amandus is afkomstig van Limburg en zakte in 1956 af naar Liedekerke om er onderwijzer te worden. Hij werd uiteindelijk 37 jaar lang leerkracht op de school Ter Muilen. Begin jaren tachtig ging hij met pensioen, maar hij bleef wel bij de broeders van Sint-Gabriël. Regelmatig was hij daar in de tuin te vinden, bij de groentjes of bij de paarden. In de zomer organiseerde hij vele jaren ponykampen voor kinderen. In 2017 werd hij nog gevierd voor zijn zestigste verjaardag als broeder van Sint-Gabriël.