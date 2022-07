Boetiek Pure Sense viert grotere winkel met modeshow: “Zaak kreeg stevige groeischeut”

Komend weekend vieren Anoushka en haar vriend Hakim Yahiya (35) feest om de uitbreiding van hun winkel in Liedekerke te vieren. “Op donderdag is er een opening voor alle genodigden, waarna we vrijdag van 10 tot 19 uur de deuren openen voor het grote publiek”, klinkt het. “Zaterdag zijn we van 10 tot 18 uur geopend en op zondag organiseren we vanaf 14 uur een modeshow om de heropening te vieren. Er worden dan uiteraard ook hapjes en drankjes aangeboden.”

Timmermans startte haar Boetiek Pure Sense in de Houtmarktstraat in 2014. “Mijn moeder Marianne had hier een kapsalon en ik begon hier als schoonheidsspecialiste”, vertelt ze. “Maar plots kreeg ik enorm veel zin om kledij te gaan verkopen, al was dat eigenlijk al een kinderdroom. De garage werd omgebouwd naar paskamers en in het voormalige kapsalon bevonden zich de kleren. Maar tijdens de afgelopen coronaperiode kreeg de zaak een enorme boost door de vele online bestellingen. Twee jaar geleden openden we een tweede filiaal in de Kattestraat in Aalst en we kochten ook het huis naast de zaak hier in Liedekerke aan. De muren braken we uit, waardoor ik de winkelruimte nu enorm kon uitbreiden. We blijven intussen betaalbare dameskleding aanbieden, van small tot grotere maten. Elke klant helpen we op een persoonlijke manier en geven we ook stijladvies. En het belangrijkste: ik blijf mijn eigenheid behouden. Intussen zijn we ook bezig met de opening van een derde filiaal, maar daarover kan ik nog niet veel meer verklappen.”