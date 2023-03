Beveiligingscamera’s helpen verwoede dief te klissen

De man werd op 14 december opgepakt in de Colruyt-vestiging in Liedekerke. De twee dagen voordien had hij in andere Colruyt-vestigingen al voor 1.900 euro aan tabakswaren gestolen. Die feiten waren telkens gefilmd door de bewakingscamera’s, en die beelden waren verspreid naar de verschillende vestigingen van de warenhuisketen. Toen de man in Liedekerke opdook, werd hij dan ook meteen herkend door de winkeldetective en op heterdaad betrapt bij een nieuwe diefstal. Het parket vorderde één jaar cel tegen de man. “Mijn cliënt staat intussen ook terecht in Dendermonde voor een diefstal die hij in februari in Wetteren heeft gepleegd”, pleitte zijn advocaat. “Ook daar is één jaar cel gevorderd, en dat vonnis valt op 4 april. Ik vraag om op dat vonnis te wachten zodat die straf voor alle feiten zou kunnen gelden.” De rechtbank heeft die zaak uitgesteld naar 15 mei.