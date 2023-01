Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Liedekerke nog geld kan afhalen

Liedekerke Man neemt wraak op verkeerde slachtof­fer: “Had niets te maken met diefstal van gsm van broer”

Een twintiger uit Liedekerke is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur omdat hij een man had aangevallen en diens gsm had gestolen. De jongeman dacht dat het slachtoffer de gsm van zijn broer had gestolen en probeerde die op die manier terug te krijgen, maar vergiste zich deerlijk.

21 december