Bakker David De Mey (51) geeft er de brui aan: “De bakkersstiel is echt niet meer prettig”

LiedekerkeDe gekende bakkerij De Mey in de Meersstraat is niet meer. David De Mey (51) geeft er definitief de brui aan waardoor de familiezaak na zo’n zeventig jaar verdwijnt. “Moegetergd”, zegt hij. “Het is echt niet meer plezant.” Hij heeft het dan vooral over de opgelopen kosten terwijl de broodprijzen laag blijven. Een concurrentiestrijd met de supermarkten die hij niet meer kon winnen, zegt hij zelf.

Bakkerij De Mey zag na de Tweede Oorlog het levenslicht in Liedekerke. “Begin jaren vijftig, aan de overkant van de straat”, vertelt Rudi De Mey (73). “Het was een klein buurtwinkeltje waar droge voeding werd verkocht. Mijn ouders Karel en Elza Troch hebben die zaak opgestart. Niet veel later, in 1956, verhuisden ze naar het pand aan de overkant waar tot vorige week de bakkerij gevestigd was. Het ging er vanaf dan veel moderner aan toe en er kwam een houtoven waarmee brood werd gebakken. Hard labeur, zeker omdat alles met de hand werd gedaan.”

En Karel bleef verder moderniseren. “Ik trok naar Ceria in Anderlecht voor een bakkersopleiding”, vervolgt Rudi. “Dat was begin jaren zestig en in die periode kochten mijn ouders ook een snijmachine aan. Voordien werden de broden in hun geheel verkocht en sneden de mensen alles thuis zelf. Intussen was er ook al een nieuwe oven gekomen, eentje die op stookolie werkte en dus niet meer op hout. Na mijn opleiding trok ik naar het leger om in 1967 mee in de zaak te stappen. Ook mijn nonkel Frank De Mey werkte toen nog bij ons. De broodronde die al sinds 1956 werd gedaan heb ik vervolgens voorgezet. We verkochten niet alleen in Liedekerke, maar ook in Ninove, Teralfene, Denderleeuw en zelfs Aalst. Het buurtwinkeltje was er toen ook nog altijd. Uiteindelijk heb ik de zaak in 1980 overgenomen.”

En in die periode komt ook David in beeld. Rudi zette de zaak verder met zijn twee zonen Robbie en David, samen met nog een werkgast. Uiteindelijk nam David in 2013 de zaak over die hij vanaf 2017 alleen verderzette. “Maar vergis u niet: ik heb hier nog tot vorige week geholpen”, klinkt het. “Elke ochtend om 4 uur was ik hier. Dat vroeg opstaan is nooit een probleem geweest. Dat deed ik vroeger ook en vervolgens moest ik mij in de winter een weg banen door een meter sneeuw. Ik heb nooit iets anders gedaan.”

Sinds David de zaak overnam namen de activiteiten ook geleidelijk af. Zo’n zes jaar geleden werden alle ovens verkocht. Die verhuisden uiteindelijk naar Oekraïne. “Vanaf dan nam ik brood af bij een andere warme bakker”, knikt David. Zelf was hij enkele jaren terug nog groot nieuws toen hij ‘s ochtends vroeg tijdens zijn ronde een gezin uit een brandend huis redde. Voor die heldenmoed kreeg hij nadien nog een medaille. “Meer en meer spitste ik mij toe op broodautomaten. Die vond je zelfs tot in Edingen. Daarnaast leverde ik ook aan enkele Carrefour-filialen en bij de mensen thuis. Maar het is echt niet prettig meer. De producten slaan op – zo is de bloem in prijs verdubbeld. Dan zwijgen we nog over brandstof, gas, elektriciteit, belastingen, sociale lasten enzovoort. Maar een brood kan je niet opslaan. Bij bleef de prijs van 2,5 euro. Zo kan je niet meer opboksen tegen de supermarkten. En ik vrees dat er nog veel bakkers en slagers gaan volgen. In een horecazaak mogen geen frietjes of een steak verkocht worden zonder aanwezigheid van een gediplomeerde kok, maar in de supermarkt mag iedereen brood bakken. Daarnaast werd onze sector tijdens de coronaperiode ook niet hard genoeg gesteund, zeker in vergelijking met andere sectoren. Het is met spijt in mijn hart, maar het valt als alleenstaande niet meer uit te houden.” David gaat weldra aan de slag als technieker bij de tankstationketen Maes. “Alle onderhoud in de bakkerij deed ik zelf en ik heb altijd graag gesleuteld”, besluit hij.

