Allemaal Warm Rockt blikt terug op topeditie met 3.500 bezoekers

“Schitterend weer, geen enkel incident, dertig fantastische groepen en artiesten en een trouw team van 120 schitterende medewerkers”, glundert Jünger. “De succesformule om er een topeditie van te maken. We mochten niet minder dan 3.500 bezoekers ontvangen. De schlagernamiddag met onder meer Sergio, Jo Vally en Garry Hagger bleek een topmoment te zijn met 1.000 bezoekers. We zijn al zeker van een mooie opbrengst voor De Valier en MPC Sint-Franciscus, maar het volledige bedrag gaan we pas in september bekendmaken.” Eind november vorig jaar bleek er 2.000 euro in de pot te zitten dankzij de sponsoring die Jünger ontving voor zijn tocht naar Compostella in 2020. In café Den Appel konden mensen hun naam achterlaten op een schelp in ruil voor een bedrag naar keuze. Vrienden van Hans hebben daarnaast de blog met verhalen over die tocht in een boek gegoten dat te koop wordt aangeboden in onder meer de Standaard Boekhandel. Ook de opbrengst hiervan komt nog in de pot voor de twee goede doelen, plus de volledige opbrengst van Allemaal Warm.