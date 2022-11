Afscheid van cafébaas en politicus Patrick Asselman (63): “Liedekerks icoon voor jeugd, van evenementen en voor de politiek”

LiedekerkeIn Liedekerke wordt afscheid genomen van Patrick ‘den Tjak’ Asselman. Hij overleed dinsdagnacht in het ziekenhuis. Sinds begin jaren tachtig was hij uitbater van het populaire café Den Appel in het centrum van de gemeente. Vanaf de jaren negentig waagde hij zich ook aan politiek om uiteindelijk één van de steunpilaren van de Liedekerkse liberalen te worden. Na meer dan twintig jaar oppositie te voeren werd hij deze legislatuur ook schepen voor drie jaar. “Na Jacky Delcour opnieuw een Liedekerks icoon dat ons te vroeg verlaat”, zegt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V).

Het was geen geheim dat Patrick al langer met zijn gezondheid sukkelde. Maar het was een strijd die hij met volle overgave aanging, zonder zich ooit gewonnen te willen geven. Onlangs werd hij opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. “Hij spartelde er zich al vaker door en ook nu dacht ik dat hij wel weer het ziekenhuis zou mogen verlaten”, zegt burgemeester Van Linthout. “Maar jammer genoeg haalde hij het deze keer niet – dat is schrikken.” Het nieuws verspreidde zich woensdagochtend snel door Liedekerke. “Een bijzonder trieste dag voor heel Liedekerke”, bevestigde schepen en partijgenoot Joris Poppe het nieuws in de loop van de voormiddag. “Patrick speelde een belangrijke rol in onze gemeente en in het bijzonder voor de Liedekerkse jeugd. In zijn café zijn verschillende generaties groot zijn geworden, maar ook voor de Chiro en voor de lokale politiek was hij belangrijk. Hij was één van de steunpilaren van de liberalen in Liedekerke. Onze afdeling heeft heel wat te danken aan hem.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Patrick Asselman met vrouw Bettina Deneys. © Rv

Politiek

In die politiek verzeilde hij halfweg jaren negentig, toen hij zich aansloot bij het toenmalige Vlaams Blok. Hij schopte het tot gemeenteraadslid, provincieraadslid en afdelingsvoorzitter. In 1999 stapte hij uiteindelijk over naar de toenmalige VLD. Hij bleef oppositieraadslid tot Open Vld zich vanaf 2019 aansloot bij de meerderheid van sp.a-Vooruit en CD&V-plus. Zoals afgesproken was hij de eerste drie jaar van de legislatuur schepen en kreeg de bevoegdheden Financiën, Lokale Economie en Ondernemen, Markten, Kermissen en Feestelijkheiden, ICT en E-government en Communicatie. Hij werd opgevolgd door partijgenoot Joris Poppe en werd gewoon gemeenteraadslid van de meerderheid. In september 2021 kondigde hij aan te stoppen met politiek. Zijn bevoegdheden nam hij altijd met veel verantwoordelijkheid op. Zo liep hij meermaals op zaterdag ‘s ochtends vroeg, om niet te zeggen ‘s nachts, door het centrum om de markt in goede banen te leiden. De deuren van zijn toiletten openen voor de marktkramers was al helemaal geen moeite. “Boven alle politieke grenzen heen hadden wij een zeer vertrouwelijke en vriendschappelijke band”, laat Johnny Van Droogenbroeck (onafhankelijk) weten. “Zijn overlijden kwam deze ochtend heel hard binnen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Aan weerszijden Patrick Asselman en Bettina Deneys van café Den Appel, naar aanleiding van een sponsoractie voor Allemaal Warm. © Tom Vierendeels

Warandefeesten

Maar naast politieker was hij minstens evenveel cafébaas en organisator. Asselman startte in 1982 het populaire café Den Appel in de Warandestraat, tegenover de Sint-Niklaaskerk. Dat café baatte hij uit met partner Bettina Deneys, waarmee hij één zoon kreeg. Zoon Birger en diens vriendin Jolien waren de afgelopen jaren ook regelmatig te vinden in de zaak, samen met Bettinas zus Erika. Het café was ook samen met het Warandecomité van wijlen Jacky Delcour de drijvende kracht achter de Warandefeesten waarbij de centrumstraat werd afgesloten en tal van Vlaamse vedetten kwamen zingen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Joris Poppe (links) en partijgenoot Patrick Asselman © Tom Vierendeels

Ook organiseren zat hem in het bloed. “De Warendefeesten, waar hij zich met hart en ziel voor inzette”, looft Van Linthout. “Hij deed dat niet voor de winst, maar wilde er een volksfeest van maken. Als organisator is hij voor mij ook een voorbeeld geweest. Werd er iets georganiseerd toen ik jong en iets minder jong was? Dan was dat meestal door Patrick of door Jacky. Eerst haalde hij de meest bekende rockgroepen naar de sportschuur. The Wolf Banes bijvoorbeeld en ik denk ook De Kreuners. Nadien gaf hij vele lokale groepjes de gelegenheid zich te bewijzen in zijn café. Daarnaast was hij ook altijd zeer gedreven voor de Liedekerkse kroegentocht van de jeugddienst. Hij heeft heel wat bijgedragen aan Liedekerke en na Jacky is er dus weer een Liedekerks icoon dat te vroeg heen gaat. Patrick had een heel goed hart. En dat hart lag soms op zijn toch – dat is het minste wat we kunnen zeggen. Maar ik kon hem zeker appreciëren voor wie hij was en wat hij heeft gedaan. En dat hij zelf het beleid nog eens heeft mogen uitzetten en aan het roer mocht staan na zovele jaren oppositie lijkt mij ook een bekroning te zijn geweest op zijn politieke carrière.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Patrick Asselman zette zich met zijn café ook in voor Allemaal Warm. © Tom Vierendeels

Afscheidsplechtigheid

Café Den Appel bleef woensdag gesloten. “Met veel pijn en verdriet melden we jullie het overlijden van onze liefste Patrick ‘Tjak’ Asselman”, laat de familie in een bericht op Facebook weten. “Afgelopen nacht is Patrick van ons heen gegaan, in alle rust, zonder leed, zonder pijn. Vandaag blijft het café gesloten. Morgen rouwen we verder met jullie allemaal, met de deuren open. Zo had hij het ook gewild. Wie nog foto’s heeft van hem, recent of lang geleden, oud café of nieuw. Mogen jullie deze zeker versturen naar den_appel@yahoo.com.” De afscheidsplechtigheid van Patrick gaat door op zaterdag 19 november om 11.15 uur in de Sint-Niklaaskerk.

Volledig scherm Archiefbeeld, genomen naar aanleiding van de Warande Feesten. © Mozkito

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.