Acht nieuwe zorgkundigen afgestudeerd bij Pajottenlands Centrum Liedekerke

“Met trots kunnen we het afstuderen van acht enthousiaste zorgkundigen melden”, laat het opleidingscentrum weten. “Dat gebeurde eind februari en we kunnen meegeven dat vijf onder hen intussen ook een job hebben. Naar aanleiding van het afstuderen van deze mensen lanceren we graag een nieuwe oproep naar mensen die willen studeren voor verzorgende of zorgkundige. De beroepsopleiding loopt in samenwerking met de VDAB en duurt een jaar, inclusief de stages.” Op 14 november van dit jaar start een nieuwe opleiding in Pepingen. De opleiding in Liedekerke gaat van start op 6 februari volgend jaar en Asse kan er vanaf 28 april gestart worden. Meer informatie kan je krijgen via 053/64.11.64 of nathalie@edc-liedekerke.be.