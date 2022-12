640.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Liedekerke raakten jullie het meest in 2022: van het opdoeken van The Nightwatch tot panini’s in het stationsbuffet

Volledig scherm Peter Willems en Steve Stuyver namen de eerste shift van The Nightwatch op zich. © TLG

Eén thema sprong er dit jaar bovenuit: The Nightwatch. Begin november trokken Peter Willems en Steve Stuyver er als eersten opuit voor de burgerwacht. Die moest Liedekerke ‘s nachts veilig houden na een resem inbraken. Wij mochten met hen mee. Het stuk was goed op weg om het meest gelezen artikel van het jaar te worden in de gemeente, maar daar stak de burgemeester twee weken geleden eigenhandig een stokje voor.

Plots verbood hij The Nightwatch om de straat op te gaan. Dat werd zelfs even nationaal nieuws. Het artikel is meteen verantwoordelijk voor een zesde van alle kliks in Liedekerke. “Ze doen het met de beste bedoelingen, maar het mag niet”, stelde burgervader Steven Van Linthout (CD&V), die nooit voorstander was van het initiatief. The Nightwatch zelf reageerde verontwaardigd.

Volledig scherm Steven Van Bont en Laurien Dillens van Op 't Hof voor het horecapunt in het Liedekerkse station. © Tom Vierendeels

Overval en horeca in het station

Ook het station speelde een hoofdrol in de Liedekerkse actualiteit. In juni wordt een West-Vlaamse twintiger er met geweld overvallen. Het strafste van heel het verhaal: de jongeman moest niet eens afstappen in het station, maar hij vergiste zich. Gelukkig was er ook wat positief nieuws te rapen. Vier jaar na de opening werd er eindelijk een uitbater gevonden voor het horecapunt van het station. Op ‘t Hof, het bedrijf van Steven Van Bont verkoopt er tegenwoordig broodjes, koffie en panini’s.

Eten en drinken

Liedekerke toonde bij ons duidelijk haar hart voor de horeca. Diezelfde Steven Van Bont gaf ons onlangs nog een inkijk in zijn ambitieuze plannen, en die werden massaal gelezen. “We denken aan een uitbreiding elders in ons land en zelfs het buitenland”, stelde de horecapaus van de Denderstreek en het Pajottenland. Intussen is zijn achtste zaak in de ruime regio op komst.

Volledig scherm Patrick Asselman werd 63 jaar. © Mozkito

Ook het afscheid van Patrick ‘den Tjak’ Asselman liet jullie niet onberoerd. De politicus en cafébaas overleed in november in het ziekenhuis. “Na Jacky Delcour opnieuw een Liedekerks icoon dat ons te vroeg verlaat”, zei burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) over de sterke man achter café Den Appel en de lokale liberalen.

Heel veel brand

Opvallend: drie van de tien meest gelezen artikels uit Liedekerke dit jaar gaan over een brand. Half januari werd de gemeente opgeschrikt door een woningbrand in de Opperstraat en een ongeval in de Pamelsestraat op dezelfde avond. Niemand raakte gewond. In de Opperstraat vatte een stapel kledij vuur. In de Pamelsestraat moest een woning gestut worden nadat een wagen erop inreed, maar de chauffeur bleef ongedeerd.

Amper twee weken later was het opnieuw van dat. Door een uitslaande brand gaat een volledige rijwoning in de Fabriekstraat verloren. Ook daar vallen gelukkig geen slachtoffers. In september brandt het dan weer bij tuin- en dierenwinkel Fauna Lima, zonder menselijke slachtoffers of gewonde dieren. De zaak kan uiteindelijk weer heropenen, maar zal nu toch haar deuren sluiten.

Een restotip om het af te leren

Afsluiten doen we met - hoe kan het ook anders - eten en drinken. In onze rubriek met restotips ging onze reporter begin dit jaar langs bij ‘t Frietschuurtje. Dat is de opvolger van taverne ‘t Schuurtje. Na veertien jaar wilden uitbaters Jimmy Minner (46) en Nele Kiekens (47) een nieuw hoofdstuk beginnen. “De switch van taverne naar frituur hebben we ons nog geen moment beklaagd”, klonk het toen.

Volledig scherm Jimmy Minner en Nele Kiekens van 't Frietschuurtje. © Tom Vierendeels

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

