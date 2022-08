Zwembad van café De Piraat brengt welgekomen afkoeling

Het is pas de tweede zomer dat Sander zijn zwembad kon opzetten. “Met corona kon het niet”, vertelt hij. “Ik ben blij dat ik de mensen op deze manier terug wat afkoeling kan bezorgen. Of het veel gebruikt wordt? Van zodra het dertig graden is springen de mensen er eigenlijk vanzelf in. En ikzelf maak er uiteraard ook af en toe gebruik van. Zeker op woensdag, wanneer we ons wekelijks Breek De Week-evenement organiseren, loopt het snel vol. Ook het springkasteel wordt regelmatig gebruikt door mensen met kinderen.”

Onder meer Mike Lannoo (32) en zijn vriendin Maxine Chanterie (25) genieten zichtbaar. De twee zijn vaste klanten van De Piraat. “We leerden elkaar hier in 2019 kennen”, vertelt Mike. “Dat was toen ook bij het zwembad. Sinds kort wonen we samen in Handzame, maar we zijn vrienden van Sander en ons hart zal altijd in Lichtervelde liggen. Bovendien hebben we bij ons huis in Handzame geen zwembad. En bij dit weer is het gewoon heel erg leuk om iets te drinken en af en toe eens in het water te springen.”