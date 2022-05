Zomerschool krijgt vervolg na gesmaakte eerste corona-editie

Roeselare Vivial gooit muziek in de strijd tegen sociaal isolement bij senioren en personen met beperking, crowdfun­ding moet voor broodnodi­ge centen zorgen

Om concerten en workshops te kunnen organiseren voor bewoners van het Rumbeekse woonzorgcentrum De Zilverberg, het centrum voor personen met een beperking Dominiek Savio in Gits en het Roeselaarse orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald die zelden of nooit bezoek krijgen, is ‘Vivial...Muziek die verbindt’ op zoek naar broodnodige centen. Bezieler Guido Declercq startte hiertoe een crowdfunding op. “De coronaperiode heeft aangetoond dat de nood aan geestelijke gezondheidszorg groot is. Muziek kan hierbij helpen”, aldus Guido.

10:18