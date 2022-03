Zijn de appartementsprijzen in Lichtervelde bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Roeselare/Hooglede Weduwe van Roger Deceuninck overleden op 100-jarige leeftijd

Marie-Ghislaine Van Middelem, die op 16 november nog haar honderdste verjaardag vierde met haar familie in Molendries in Gits, is overleden. Marie-Ghislaine was de weduwe van Roger Deceuninck van het gelijknamige bedrijf in Hooglede. De uitvaart vond dinsdagochtend plaats in Beveren.

8 maart