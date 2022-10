Zeshonderd betogertjes stappen mee in mini-klimaatmars: “We repeteren al voor zondag in Brussel”

De optocht duurde amper een kwartiertje, maar was daarom niet minder indrukwekkend. Zowel in het Beverbos, ‘t VLOT, de Valke als in het LiMi werd de klimaatmars namelijk zorgvuldig voorbereid. “In elke klas is men in de voorbije weken aan de slag gegaan rond het klimaat”, weet Kris Vandenbussche van 11.11.11 Lichtervelde, dat het initiatief op poten zette. “Massaal werd er nagedacht over slogans en tekeningen en overal werden die op spandoeken en borden aangebracht. Deze voormiddag zijn we met de werkgroep in elke school langs gegaan om per jaar de meest originele borden uit te kiezen. Het gaat om een twintigtal borden en die gaan zondag met ons mee naar Brussel voor de grote klimaatmars. We verzamelen aan het station om 11.15 uur en iedereen is welkom.”