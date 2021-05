“Ze beet een kindje in de arm, een ander moest in de gietende regen buitenstaan”: onthaalmoeder (56) riskeert tot 2 jaar cel voor mensonterende behandeling van baby’s en peuters

Kind en Gezin sluit kinderop­vang Lichtervel­de: "Uitbaat­ster dwong kinderen te eten tot ze kokhalsden"

21 maart De kinderopvang 't Paddestoeltje in Lichtervelde is gesloten nadat de politie een onderzoek startte nadat een ex-werkneemster klacht indiende. "We hebben de opvang uit voorzorg geschorst nadat we vernamen dat de politie een onderzoek voerde", zegt Leen Dubois van Kind & Gezin.