Word jij de nieuwe Max Verstappen? Vanaf zaterdag kan je bieden op deze Formule 1-bolide: “Voor replica betaal je al snel tot 200.000 euro”

Blokken voor tweede zit kan in OCAR en ARhus

Tweede zit en niet meteen een passende studie-omgeving bij je thuis, op kot of bij familie? Dan springt de stad Roeselare samen met ARhus en de Jeugdraad opnieuw in de bres. Vanaf 31 juli tot 1 september stellen ze opnieuw studieruimtes ter beschikking. Dit in eerste instantie in OCAR aan het Rumbeekse Kerkplein waar er van maandag tot en met zondag gestudeerd kan worden van 8 tot 19 uur. Enkel op 15 augustus is OCAR dicht. Ook ARhus op De Munt zet de deuren weer open in diezelfde periode. Dit van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Ook hier kan je op 15 augustus niet terecht. Een studieplek reserveren kan vanaf 26 juli om 12.30 via https://vanrslshop.roeselare.be/Activities/Overview.