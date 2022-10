Winnaars fotozoektocht in de bloemetjes

Ardooie Speuren naar paddenstoe­len in ’t Veld

Mycologia en Stadlandschap West-Vlaamse hart speuren op zondag 9 oktober naar paddenstoelen in provincieel domein ’t Veld in Ardooie. En jij kan mee om de enorme schat aan zwammen te ontdekken die groeien in één van de oudste bossen van de provincie. De paddenstoelen die je onderweg tegenkomt worden besproken en heel misschien zit er zelfs wel iets eetbaars bij. Wil je graag mee op pad met gidsen Marc Rouzeré en Joseph Iserbyt? De wandeling start om 13.30 op de parking van ’t Veld langs de Kasteelstraat 2 en duurt zo’n drie uur. Inschrijven doe je op westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of via 051/27.55.50.

