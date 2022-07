Wie heeft driepotig hondje Fee gezien? “Oma was zo zot op het schattige beestje. Ze is er het hart van in”

LichterveldeIn Lichtervelde is al een week een grote zoekactie op gang naar een hondje met drie poten. Fee werd pas vijf maanden geleden geadopteerd door een bejaarde dame van 68 uit de Kortemarkstraat. “Het was liefde op het eerste gezicht”, vertelt kleindochter Angie (22). “Maar toen oma de bloemen op de vensterbank water ging geven, glipte Fee weg. Ze is er het hart van in.”

Familie, vrienden, kennissen en verschillende organisaties met een hart voor dieren zijn sinds woensdag 20 juli koortsachtig op zoek naar het driejarige diertje, maar voorlopig zonder resultaat. “Nadat ik een oproep via sociale media verspreidde regende het reacties van mensen die wilden helpen zoeken”, zegt Angie. “We belden de asielen af, er werd speciaal voor Fee een Facebookgroep opgericht en iemand schakelde zelfs al een drone in om de omgeving van de Kortemarkstraat te verkennen. We zijn uiteindelijk met tien mensen op pad gegaan, hingen minstens 150 affiches op en deelden flyers uit.”

Quote Iemand zou drie jongeren gezien hebben met een hondje in de omgeving van de Zandstraat, al is de melder niet zeker of het om Fee ging. Maar het is wel het eerste hoopvolle signaal die we krijgen in een week tijd.”

Zandstraat?

Niet alleen in Lichtervelde, maar ook in Sint-Henricus en Torhout hangen posters van Fee aan de telefoonpalen. Maar na een week zoeken had de groep nog steeds geen enkel spoor gevonden. “Oma had pas in de gaten dat Fee weg was nadat ze terug binnen in huis was. We weten niet in welke richting Fee weggelopen is. Al is er woensdagnamiddag wel een eerste mogelijke tip binnen gekomen. Iemand zou vorige woensdag drie jongeren gezien hebben die aanbelden met een verloren gelopen hondje in de omgeving van de Zandstraat, al is de melder niet zeker of het om Fee ging. Maar het is wél het eerste hoopvolle signaal die we krijgen in een week tijd. Daar gaan we zo snel mogelijk verder op zoeken. Ik hoop van harte dat de zoektocht alsnog iets oplevert, want oma mist Fee verschrikkelijk. Ze verwende haar rot.”

Volledig scherm Meer dan honderd van deze posters van Fee werden opgehangen © RV

Sonja (68) het baasje van Fee, voelt zich schuldig. “Al bijna mijn hele leven hou ik hondjes”, vertelt ze. “Nog nooit is er eentje weggelopen. Het was zo dom van me dat ik de voordeur open liet. Overal liep Fee achter me aan. Het is een jong, lief beestje dat graag geaaid wordt. Ze gaat heel snel op haar rug liggen en geniet van een aai over haar buikje. Ondanks haar drie pootjes is ze trouwens heel snel te been. Maar ze moet een heel zwaar verleden gehad hebben, waardoor ze wat schichtig is. Zo vertrouwt ze kinderen duidelijk niet. Ook volwassen mannen lijkt ze liever te mijden.”

Ongeval met quad

Vijf maanden geleden kreeg Sonja Fee van een nichtje, al was dat nichtje toen al het derde baasje. “De chip staat geregistreerd in Bredene, maar een boekje hebben we niet”, vertelt ze. “Wat ze allemaal precies meegemaakt heeft weet ik niet, maar naar verluidt zou ze bij haar eerste baasje ernstig gewond zijn geraakt aan haar linkervoorpoot na een ongeval met een quad. Ze moet lang zijn blijven rondlopen met die wonde, omdat de kosten voor een operatie te hoog waren. Haar tweede baasje zorgde beter voor haar. Maar toen zat er al niets anders meer op dan de poot amputeren. Via via is ze dan bij mijn nicht terecht gekomen. En zij weet dat ik me met veel plezier ontferm over hondjes”, vertelt ze. “Wie dieren heeft, moet die goed verzorgen. Dat is altijd mijn motto geweest.”

Wie Fee ziet, wordt gevraagd om het dier niet zelf te proberen vangen, maar meteen naar Angie te bellen. Dat kan via 0476/79.62.52.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.