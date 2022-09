Whiskyfestival Whiskypedia voor het eerst op twee locaties

“De goesting bij de achttien standhouders is zodanig groot dat we ze spreiden over twee locaties”, aldus de club. “Al blijven de ingrediënten van het festival hetzelfde. Sfeer, gezelligheid, het culinaire en voor elk wat wils met meer dan 1.000 open bottles. Nieuw dit jaar is het BOB-arrangement, waarbij de BOBs kunnen genieten van verschillende mocktails. Tickets kosten 20 euro. In voorverkoop krijg je daarbij een glas en 4 tokens, aan de deur worden dat twee tokens. Voor het bob-arrangement betaal je 10 euro. Tickets bestellen kan via www.whiskypedia8810.com.