Wereldwinkel-jongeren plannen nieuwe editie van eerlijke cocktailbar

Roeselare Hogeschool Vives houdt infodag

Hogeschool Vives houdt op vrijdag 26 augustus een infodag. Van 16 tot 21 uur is iedereen welkom om een kijkje te nemen in de campus langs de Wilgenstraat. Tijdens de infodag krijg je een rondleiding van de campus, en op de stands van de verschillende opleidingen geven docenten en studenten alle informatie geven over de opleidingen. Daarnaast krijg je info over studiebegeleiding, studiekeuze, financiering, op kot gaan, examens en vrijstellingen,... Je kan ook de vaklokalen bezoeken en een kijkje te nemen op die plaatsen die elk van de campussen zo bijzonder maken zoals het studentenrestaurant, de labs, de bibliotheek en de aula’s. Wie al voor Vives koos, kan die vrijdag ook z’n inschrijving definitief maken. Meer op http://www.vives.be.

7:04