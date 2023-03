Wereldwinkel brengt Latijns-Amerikaanse keuken naar De Ploeg

Ter Dreve gaat tegen de grond

Het definitieve einde van het vroegere woonzorgcentrum Ter Dreve, de laatste jaren gekend als de laagbouw van WZC De Waterdam, is in zicht. De sloop van het gebouw op de hoek van de Brugsesteenweg en de Drafstraat is gestart. Na een 30-tal jaar moet het gebouw wijken voor een nieuw en multifunctioneel complex in het verlengde van WZC De Waterdam. Dat moet tegen eind 2024 klaar zijn en wordt door zorgbedrijf Motena nu al ‘het woonzorgcentrum van de toekomst’ genoemd. De nieuwbouw zal onder meer onderdak bieden aan nieuwe residentiële kamers voor WZC De Waterdam, een dagcentrum voor personen met jongdementie en een nieuwe thuis voor Therapeutisch Zorgpunt N.