Wereldwinkel brengt Chinese keuken naar De Ploeg

Wingene Wim opent nieuwe showroom van Segway in Wingene: “Zoveel meer dan louter de tweewieler­tjes”

Langs de Beernemsteenweg in Wildenburg kan je sinds kort een nieuwe showroom van Segway vinden. Zaakvoerder Wim Yde, die exclusief verdeler is van de tak Segway Powersports in ons land, kende door de coronacrisis een valse start, maar tijdens het laatste weekend van maart schiet de nieuwe zaak uit de startblokken met de officiële opening.

3 maart