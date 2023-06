WEER. Vanochtend kans op helder weer in Lichtervelde

Tien straatna­men moeten nieuwe naam krijgen in Ruiselede en Wingene: “Inwoners kunnen zelf stemmen op hun favoriet”

Door de nakende fusie tussen Wingene en Ruiselede zitten er heel wat nieuwe straatnamen aan te komen. Zo hebben beide gemeenten bijvoorbeeld een Bruggestraat, een Markt, een Nieuwstraat en een Molenstraat. Dat is straks onbegonnen werk voor de post en de hulpdiensten in de eengemaakte gemeente. Dus moet er een en ander veranderen, in beide gemeenten.