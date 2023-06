WEER. Vanochtend helder weer in Lichtervelde

Drukste Sinksen ooit klokt op 175.615 bezoekers af, zondag klopte De Warmste Week en zelfs uit Waregem vonden ze vlot de weg

Aan allen die Sinksen tijdens het voorbije verlengde weekend hielpen organiseren: hoedje af. Want de 175.615 bezoekers genoten niet enkel van het mooie lenteweer, maar vooral van het gevarieerde programma. Het gedoe met de waarborg voor de herbruikbare bekers was slechts een voetnoot. Zondag 29 mei was met 57.179 bezoekers de drukste dag ooit in Kortrijk. Zelfs de eerdere dagrecords tijdens De Warmste Week, eind 2019 op het Mandelaplein, sneuvelen zo.