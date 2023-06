WEER. Vanochtend helder weer in Lichtervelde

NET OPEN. Bewoners van Tordale openen koffie- en dessert­huis ‘Zet U Bie’ in Lichtervel­de: “Pop-up is perfect voorbeeld van inclusivi­teit”

Op zoek naar een ‘biezonder’ plekje om te genieten van een verwenkoffie, een taartje of een ijsje met de kinderen? Dan is de nieuwe pop-upbar ‘Zet u Bie’ in Lichtervelde ongetwijfeld een bezoekje waard. De koffiebar is te vinden in het oude gebouwen van het beeldatelier van Tordale en wordt gerund door personen met een beperking. “De setting is mooi, de taartjes zijn lekker en de bediening gaat vlot.”