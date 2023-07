WEER. Stralend zonnig weer in Lichtervelde vandaag

Oekene Inviteert haalt Duo Landini en actrice Chris Lomme naar Sint-Martinus­kerk

Cultuurwerking Oekene Inviteert fleurt, dankzij een samenwerking met Orgelkring Kortrijk, de zomer op met een zomerse orgelbespeling gekoppeld aan een voordracht. Op zaterdag 29 juli halen ze zowel Duo Landini als Chris Lomme naar de Oekense Sint-Martinuskerk. Duo Landini dat zijn violiste-altiste Jenny Spanoghe en organist-componist Jan Van Landeghem. Ze brengen zowel muziek uit de 17e en 18e eeuw als hedendaagse muziek en maken hierbij ook gebruik van het historisch Van Peteghem orgel. Actrice Chris Lomme brengt op haar beurt gedichten. De deuren van de Oekense kerk gaan open om 16 uur. Tickets, inclusief receptie met de uitvoerders, kosten 12 euro. Houders van een Vrijetijdspas en wie jonger is dan 25 betaalt 6 euro. Reserveren kan door het juiste bedrag over te schrijven op BE72 7310 3026 8116 vzw Collectief ‘De LINK. Vermeld hierbij ‘29/7 + aantal personen + je emailadres’. De tickets worden klaargelegd aan de inkom. Meer via https://oekenenv.wordpress.com.